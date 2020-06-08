Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T17:24
https://ria.ru/20200608/1572641631.html
Пушков оценил заявление бывшего украинского министра о Донбассе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_0:39:3072:1767_1036x0_80_0_0_381fb2c6800ccd5a64891f688804b3b7.jpg
РИА Новости

Пушков оценил заявление бывшего украинского министра о Донбассе

17:17 08.06.2020 (обновлено: 17:24 08.06.2020)
7202
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением бывшего украинского министра юстиции Елены Лукаш о невозможности возвращения Донбасса под контроль киевских властей.
По мнению политика, только полная смена власти на Украине может помочь в этом вопросе.
Обмен пленными между Украиной и ДНР
4 июня, 12:40Сказано в эфире
"Пора начинать". К чему готовится Киев в Донбассе?Украинские власти отказались от создания консультативного совета по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала позицию Киева.
"А все нынешние потуги Киева — это пустые маневры, тщетное тщение", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Лукаш заявила, что происходящие в Донбассе события являются внутренним конфликтом и нынешняя украинская власть никогда не сможет вернуть регион, жителей которого считает "недолюдьми". Она добавила, что Киев не делает ничего для прекращения боевых действий.
Также бывший министр отметила, что нынешнюю власть на Украине поддерживают "инструкторы ЕС и США".
24804218
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеЛНРДНРЕлена ЛукашДонбассАлексей ПушковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Природа Сибири
Эксперты оценили сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" назвал условие для переговоров с Минском о новых поставках газа
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Летчик Иван Кожедуб в районе румынского города Яссы
"Об этом умолчали": зачем Иван Кожедуб сбивал американские самолеты
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Украине подготовили фантастические стимулы для развития экономики
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Военные действия в провинции Идлиб
Боевики попытались прорвать оборону и захватить поселение в Идлибе
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Экс-министр юстиции Украины оценила шансы Киева вернуть Донбасс
Независимые журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 на Украине
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Президент США Дональд Трамп
США собираются "подарить" Германию России
Форрест Фенн
Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"
Президент Украины Владимир Зеленский
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
Лента новостейМолния