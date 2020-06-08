Пушков оценил заявление бывшего украинского министра о Донбассе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением бывшего украинского министра юстиции Елены Лукаш о невозможности возвращения Донбасса под контроль киевских властей.
По мнению политика, только полная смена власти на Украине может помочь в этом вопросе.
"А все нынешние потуги Киева — это пустые маневры, тщетное тщение", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Лукаш заявила, что происходящие в Донбассе события являются внутренним конфликтом и нынешняя украинская власть никогда не сможет вернуть регион, жителей которого считает "недолюдьми". Она добавила, что Киев не делает ничего для прекращения боевых действий.
Также бывший министр отметила, что нынешнюю власть на Украине поддерживают "инструкторы ЕС и США".