Пушков оценил заявление бывшего украинского министра о Донбассе

"Пора начинать". К чему готовится Киев в Донбассе?

"Пора начинать". К чему готовится Киев в Донбассе? Украинские власти отказались от создания консультативного совета по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала позицию Киева.

Ранее Лукаш заявила, что происходящие в Донбассе события являются внутренним конфликтом и нынешняя украинская власть никогда не сможет вернуть регион, жителей которого считает "недолюдьми". Она добавила, что Киев не делает ничего для прекращения боевых действий.