В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека

НУР-СУЛТАН, 8 июн - РИА Новости. Больше 50 человек были задержаны полицией на несанкционированных митингах, которые прошли 6 июня в Больше 50 человек были задержаны полицией на несанкционированных митингах, которые прошли 6 июня в Казахстане , сообщил в понедельник сайт республиканской полиции.

Нур-Султане и Алма-Ате 6 июня прошли акции протеста. С призывом к своим сторонникам выйти на митинг обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов , проживающий во Франции. Глава инициативной группы по созданию Демократической партии Жанболат Мамай также призывал сторонников выйти на мирный митинг в нескольких городах Казахстана. Аблязов и Мамай в Алма-Ате для проведения акции выбрали одно и то же время и место - площадь у памятника Абаю Кунанбаеву, которая находится в центре города. Власти города назвали этот митинг незаконным, заявив, что организаторы не подавали уведомление о его проведении.

В полиции заявили, что "несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня 2020 года отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов".

"Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона после отказа прекратить незаконные действия доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки", - говорится в сообщении на сайте казахстанской полиции.