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В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека
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РИА Новости

В Казахстане на несанкционированных митингах задержали 53 человека

17:09 08.06.2020
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция Казахстана
Полиция Казахстана
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция Казахстана. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 июн - РИА Новости. Больше 50 человек были задержаны полицией на несанкционированных митингах, которые прошли 6 июня в Казахстане, сообщил в понедельник сайт республиканской полиции.
В Нур-Султане и Алма-Ате 6 июня прошли акции протеста. С призывом к своим сторонникам выйти на митинг обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Глава инициативной группы по созданию Демократической партии Жанболат Мамай также призывал сторонников выйти на мирный митинг в нескольких городах Казахстана. Аблязов и Мамай в Алма-Ате для проведения акции выбрали одно и то же время и место - площадь у памятника Абаю Кунанбаеву, которая находится в центре города. Власти города назвали этот митинг незаконным, заявив, что организаторы не подавали уведомление о его проведении.
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В полиции заявили, что "несмотря на предупреждения о необходимости строгого соблюдения режима карантина, в некоторых городах Казахстана 6 июня 2020 года отдельными лицами были предприняты попытки проведения незаконных митингов".
"Представителями прокуратуры и местных исполнительных органов собравшимся было дано разъяснение о незаконности их действий. Однако часть граждан не подчинились законным требованиям. Органами внутренних дел были приняты меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Активные нарушители карантинных ограничений и требований закона после отказа прекратить незаконные действия доставлялись в полицию для профилактической работы, а также дачи правовой оценки", - говорится в сообщении на сайте казахстанской полиции.
В информации уточняется, что "в полицию было доставлено 53 человека". "Из них 8 – привлечены к административной ответственности, в том числе 7 – оштрафованы, 1 – предупрежден. В отношении двух нарушителей ... проводятся досудебные расследования. Остальные после проведения профилактической беседы были отпущены", - сообщили в полиции.
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Нур-СултанАлма-АтаКазахстанВ мире
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