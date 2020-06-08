В Марий Эл умерли два пациента с COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Двое жителей Марий Эл с коронавирусом скончались в больницах, у них был сахарный диабет, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"Скончались двое пациентов, одному из которых было 60 лет, другому – больше 70 лет. Пациенты с тяжелой коронавиурсной инфекцией и тяжелой внебольничной пневмонией. У обоих сахарный диабет тяжелой степени с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь. Несмотря на проводимую терапию, наступил летальный исход", - рассказали агентству в региональном оперштабе.
Всего с начала пандемии в Марий Эл скончались 16 человек, болевших новой коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Марий Эл выявлено 43 новых случая COVID-19, всего заболевших - 2104 человека, 1727 выздоровели.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики находятся 578 человек, из них 550 - с пневмонией, 241 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "В тяжелом состоянии – 148 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 422, легкой степени тяжести – 8. Девять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 241 человек", - говорится в сообщении.
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