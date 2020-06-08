В Марий Эл умерли два пациента с COVID-19

"Скончались двое пациентов, одному из которых было 60 лет, другому – больше 70 лет. Пациенты с тяжелой коронавиурсной инфекцией и тяжелой внебольничной пневмонией. У обоих сахарный диабет тяжелой степени с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь. Несмотря на проводимую терапию, наступил летальный исход", - рассказали агентству в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии в Марий Эл скончались 16 человек, болевших новой коронавирусной инфекцией.

По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики находятся 578 человек, из них 550 - с пневмонией, 241 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "В тяжелом состоянии – 148 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 422, легкой степени тяжести – 8. Девять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 241 человек", - говорится в сообщении.