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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:58
https://ria.ru/20200608/1572640599.html
В Марий Эл умерли два пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Марий Эл умерли два пациента с COVID-19

16:58 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн - РИА Новости. Двое жителей Марий Эл с коронавирусом скончались в больницах, у них был сахарный диабет, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"Скончались двое пациентов, одному из которых было 60 лет, другому – больше 70 лет. Пациенты с тяжелой коронавиурсной инфекцией и тяжелой внебольничной пневмонией. У обоих сахарный диабет тяжелой степени с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь. Несмотря на проводимую терапию, наступил летальный исход", - рассказали агентству в региональном оперштабе.
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Всего с начала пандемии в Марий Эл скончались 16 человек, болевших новой коронавирусной инфекцией.
За последние сутки в Марий Эл выявлено 43 новых случая COVID-19, всего заболевших - 2104 человека, 1727 выздоровели.
По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики находятся 578 человек, из них 550 - с пневмонией, 241 - с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "В тяжелом состоянии – 148 пациентов, в состоянии средней степени тяжести – 422, легкой степени тяжести – 8. Девять пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 241 человек", - говорится в сообщении.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлОбщество
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