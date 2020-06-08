Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных. Еженедельник Spiegel отмечал, что глава Белого дома не информировал об этом немецких коллег и "застиг их врасплох".
7 июня, 08:00США собираются "подарить" Германию России
По оценке Forbes, у России есть 760 танков, которые можно быстро перебросить в этот регион. У сил Североатлантического альянса — только 130, большинство из которых американские. Так, отмечает журнал, НАТО не сможет противостоять российским силам, даже несмотря на свое преимущество в воздухе.
После сокращения американского контингента в Европе "России может и не понадобиться 60 часов, чтобы захватить Прибалтику", заключил автор статьи. По его мнению, теперь восточные члены НАТО станут еще более уязвимыми.