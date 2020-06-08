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2020-06-08T16:53
https://ria.ru/20200608/1572638835.html
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
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РИА Новости

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

16:35 08.06.2020 (обновлено: 16:53 08.06.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных. Еженедельник Spiegel отмечал, что глава Белого дома не информировал об этом немецких коллег и "застиг их врасплох".
Президент США Дональд Трамп
7 июня, 08:00
США собираются "подарить" Германию России
Forbes опубликовал материал под названием: "До Трампа России требовалось 60 часов, чтобы побороть НАТО. Сейчас Москва может победить гораздо быстрее".
По мнению автора публикации, любое сокращение американских сил в Европе приведет к ослаблению альянса. Прибалтийские страны, отметил он, являются самой уязвимой территорией. Уже после 2014 года силы НАТО не смогли бы противостоять "возможному нападению" Москвы на Эстонию, Латвию или Литву.
По оценке Forbes, у России есть 760 танков, которые можно быстро перебросить в этот регион. У сил Североатлантического альянса — только 130, большинство из которых американские. Так, отмечает журнал, НАТО не сможет противостоять российским силам, даже несмотря на свое преимущество в воздухе.
После сокращения американского контингента в Европе "России может и не понадобиться 60 часов, чтобы захватить Прибалтику", заключил автор статьи. По его мнению, теперь восточные члены НАТО станут еще более уязвимыми.
Парад в честь вступления трех стран Прибалтики в НАТО в Вильнюсе. 2004 год
24 марта 2019, 10:00Акценты
США наградили Прибалтику похвалой. А России открыли глаза на НАТОА мы и не знали, что НАТО — это благо для России. Хорошо, нашелся добрый человек, спецпредставитель Госдепа США, подсказал. А заодно и новобранцам альянса рассказал об их "успехах". Чтобы подбодрить.
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РоссияДональд ТрампНАТОForbesDer SpiegelМоскваЭстонияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Что в этом форбсе курят такое? Кому нужна прибалтика, что бы на нее кто-то нападал? Интересно, они хоть раз пробовали предположить, что жить мирно лучше чем нападать на кого либо? Хотя это видимо их сущномть и иначе они мыслить не умеют. Жаль даже их. Их жизнь сплошная угроза ) Как бы из окна не выбросились с криком "русские идут" ) Какие же они убогие )
8 июня, 16:54
Igor Kuznetcov
12420006
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8 июня, 16:47
Марина Бойко
10420003
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