Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

США наградили Прибалтику похвалой. А России открыли глаза на НАТО А мы и не знали, что НАТО — это благо для России. Хорошо, нашелся добрый человек, спецпредставитель Госдепа США, подсказал. А заодно и новобранцам альянса рассказал об их "успехах". Чтобы подбодрить.