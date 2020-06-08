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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T16:51
https://ria.ru/20200608/1572638625.html
В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах с Бали
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РИА Новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах с Бали

16:31 08.06.2020 (обновлено: 16:51 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Два ближайших вывозных рейса с индонезийского острова Бали 11 и 14 июня будут последними, попасть на них смогут жители всех регионов РФ, после чего улететь с острова можно будет только после восстановления регулярного авиасообщения, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.
"Внимание, корректировки. На рейс: SDM6296 Денпасар — Казань 11 июня 2020 в 09.15, SDM6296 Денпасар — Красноярск 11 июня 2020 в 09.15 (это один рейс, который долетит с Бали в Казань, после чего часть пассажиров полетит в Красноярск - ред.), AFL6296 Денпасар — МоскваСанкт-Петербург 14 июня 2020 в 09.15, AFL6296 Денпасар — Ростов- на- Дону 14 июня 2020 в 09.15 (это также один рейс, который прилетит в Москву, откуда пассажиры полетят в Петербург и Ростов - ред.) смогут попасть все граждане России", - сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Бали - РФ".
Пассажирский самолет в небе
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Представитель министерства призвал всех желающих попасть на рейсы регистрироваться на сайте госуслуг.
"Это последние рейсы из Денпасара. Они завершат программу содействия по возвращению наших соотечественников в Россию. Вернуться в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения", - предупредил представитель Минкомсвязи.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБали (остров)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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