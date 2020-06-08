В Минкомсвязи рассказали о вывозных рейсах с Бали

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток

"Это последние рейсы из Денпасара. Они завершат программу содействия по возвращению наших соотечественников в Россию. Вернуться в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения", - предупредил представитель Минкомсвязи.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.