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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T17:25
https://ria.ru/20200608/1572638603.html
Опубликован документ, разрешающий въезд и выезд ряда категорий граждан
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568860774_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_4c37195df7da2d6167168c9871c0ad12.jpg
РИА Новости

Опубликован документ, разрешающий въезд и выезд ряда категорий граждан

16:31 08.06.2020 (обновлено: 17:25 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновДом правительства Российской Федерации
Дом правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Дом правительства Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее въезжать и выезжать из страны россиянам и иностранцам для лечения или ухода за близкими родственниками, документ от 6 июня вступает в силу немедленно.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее некоторым группам россиян и иностранцев въезжать и выезжать из страны, документ от 6 июня вступает в силу немедленно.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
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Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
В понедельник глава кабмина на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о принятии такого решения. Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.
"...слова "въезжающих в Российскую Федерацию," исключить; ... дополнить абзацами... лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов (копий документов), оформленных Минздравом России", - говорится в распоряжении.
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Кроме того, послабления касаются "лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, а также документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, и копии документа, подтверждающего степень родства".
Такие же группы россиян могут выезжать из страны.
Помимо этого, россиянам можно выехать за рубеж учиться или работать, если у них есть все необходимые документы от принимающей стороны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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