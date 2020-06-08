Россиян предупредили о мошенничестве с препаратами на основе фавипиравира

РФПИ и ГК "ХимРар" предупредили о мошенничестве с препаратами на основе фавипиравира

© Фото предоставлено Российским фондом прямых инвестиций РФПИ и ГК "ХимРар" предупредили о мошенничестве с препаратами на основе фавипиравира

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций ( Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ) и группа компаний "ХимРар" сообщили об участившихся случаях мошенничества с продажей препаратов с действующим веществом фавипиравир - настоящие препараты сегодня невозможно приобрести в свободной продаже, говорится в сообщении фонда

"В сети интернет мошенниками созданы ресурсы, а также целый ряд частных объявлений на известных интернет-площадках, где под видом препаратов на основе фавипиравира, произведенных в Китае или Японии, осуществляется продажа плацебо, то есть действующее вещество в них отсутствует. Таким образом, эти препараты не могут помочь в терапии против коронавирусной инфекции", - предупредили в РФПИ.

РФПИ и "ХимРар" подчеркнули, что в настоящее время на территории РФ легальное приобретение препаратов на основе фавипиравира японского или китайского производства невозможно в связи с отсутствием официальных поставок препарата из-за рубежа.

ГК "ХимРар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе фавипиравира - торговое название препарата "Авифавир".

Препарат невозможно приобрести в свободной продаже, он выдается пациентам исключительно в лечебных учреждениях под надзором врача. Пациенты с коронавирусной инфекцией начнут получать "Авифавир" с 11 июня.

"С марта этого года нами было приобретено и проанализировано большое число образцов, заявленных как японские или китайские лекарства на основе фавипиравира, но ни в одном из них специалисты не выявили действующего вещества. В частности, хотим предостеречь доверчивых граждан от покупки препарата Favilavir, якобы завода HISUN, китайского предприятия, которое производит фавипиравир по лицензии от японской компании Fujifilm Toyama Chemical Co, Ltd., так как это подделка", - приводятся в сообщении слова доктора химических наук, президента ГК "ХимРар" Дмитрия Кравченко.