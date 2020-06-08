Путин подписал закон о добыче попутных полезных ископаемых

В настоящее время пользователь недр вправе использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией и ее целевым назначением. В случае открытия во время геолого-разведочных работ иного вида попутного полезного ископаемого, отсутствующего в лицензии, пользователь не имеет права на его добычу.