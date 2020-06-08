Путин подписал закон о добыче попутных полезных ископаемых

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий всем пользователям недр добывать попутные полезные ископаемые при разработке месторождений, содержащих различные компоненты, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В настоящее время пользователь недр вправе использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией и ее целевым назначением. В случае открытия во время геолого-разведочных работ иного вида попутного полезного ископаемого, отсутствующего в лицензии, пользователь не имеет права на его добычу.
Закон предоставляет пользователям недр, осуществляющим разведку и добычу углеводородов (нефть, газ, газовый конденсат) или по совмещенной лицензии их геологическое изучение, разведку и добычу, право на основании утвержденного технического проекта добывать в границах предоставленных им участков недр попутные полезные ископаемые из подземных вод, извлекаемых при разработке нефтегазовых месторождений.
Это позволит извлекать компоненты, которые в подземных водах нефтяных или газовых месторождений содержатся в достаточно больших количествах и которые являются основой стратегического сырья, пояснял ранее в мае директор департамента госполитики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды РФ Алексей Орел. Прежде всего, это литий, на который уже сейчас есть спрос именно на добычу, отмечал также он.
Ранее в закон "О недрах" были внесены "пилотные" изменения, по которым предусматривалось включение в лицензии на пользование недрами права добычи попутных полезных ископаемых для госкомпаний. Таких компаний, по сути, было две - "Алроса" и "Атомредмедзолото", пояснял позже глава Роснедр Евгений Киселев. Принятый закон позволит распространить механизм вовлечения в отработку попутных полезных ископаемых на всех без исключения пользователей недр, отмечал он.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
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