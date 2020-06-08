Трамп высмеял сенатора Ромни за участие в антирасистских протестах

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией отозвался об участии сенатора-республиканца Митта Ромни в марше протеста в Вашингтоне.
Ромни, сам бывший кандидат в президенты, стал первым представителем республиканцев, который присоединился к протестам в американской столице. Сенатор от штата Юта проследовал вместе с протестующими по Пенсильвании-авеню, а после опубликовал фото с шествия в своем Instagram.
Tremendous sincerity, what a guy. Hard to believe, with this kind of political talent, his numbers would “tank” so badly in Utah! https://t.co/KqHsHmSRKo— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020
"Потрясающая искренность. Ну что за парень. Трудно поверить, что с этими политическими талантами его проценты (поддержки) в Юте так сильно падают", - написал Трамп в Twitter.
Ромни - самый оппозиционный республиканец в отношении действующего президента. В рамках процедуры импичмента в сенате он поддержал обвинение в злоупотреблении властью против Трампа. Таким образом, Ромни стал первым сенатором в истории США, выступившим за отстранение президента-однопартийца от власти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
6 июня, 15:30Бэнкси опубликовал картину о протестах в США