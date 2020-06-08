Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T16:03
https://ria.ru/20200608/1572636770.html
Трамп высмеял сенатора Ромни за участие в антирасистских протестах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571958356_616:465:2440:1491_1036x0_80_0_0_73a54e8730aa01613024a749adfe64bf.jpg
РИА Новости

Трамп высмеял сенатора Ромни за участие в антирасистских протестах

16:03 08.06.2020
4225
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией отозвался об участии сенатора-республиканца Митта Ромни в марше протеста в Вашингтоне.
Ромни, сам бывший кандидат в президенты, стал первым представителем республиканцев, который присоединился к протестам в американской столице. Сенатор от штата Юта проследовал вместе с протестующими по Пенсильвании-авеню, а после опубликовал фото с шествия в своем Instagram.
"Потрясающая искренность. Ну что за парень. Трудно поверить, что с этими политическими талантами его проценты (поддержки) в Юте так сильно падают", - написал Трамп в Twitter.
Ромни - самый оппозиционный республиканец в отношении действующего президента. В рамках процедуры импичмента в сенате он поддержал обвинение в злоупотреблении властью против Трампа. Таким образом, Ромни стал первым сенатором в истории США, выступившим за отстранение президента-однопартийца от власти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
6 июня, 15:30
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
23211102
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампЮтаМитт РомниВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Участники акции протеста против полицейского насилия перед зданием посольства США в Лондоне
В Британии в акциях против расизма приняли участие 137 тысяч человек
Участник акции протеста и сотрудники полиции в Голливуде
Трамп возмутился предложением лишить полицию финансирования
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
КНДР перестала выходить на связь с Южной Кореей по гражданской связи
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
В КНДР отказались от любых переговоров с Южной Кореей
Президент США Дональд Трамп возле граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Трамп назвал требования лишить финансирования полицию сумасшествием
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
Кругосветка 200-летия. Новая русская экспедиция к берегам Антарктиды
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
Трамп раскритиковал Колина Пауэлла за поддержку Байдена
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
Лента новостейМолния