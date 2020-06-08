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2020-06-08T04:59
https://ria.ru/20200608/1572605389.html
Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне
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РИА Новости

Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне

04:59 08.06.2020
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© AP Photo / Gregory BullАмериканский политик Митт Ромни. Архивное фото
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
© AP Photo / Gregory Bull
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Митт Ромни стал первым представителем своей партии, который участвовал в протестах в Вашингтоне, сообщает CNN.
Как сообщает телеканал, Ромни проследовал вместе с протестующими по Пенсильвании-авеню, а после опубликовал фото с шествия в своем Instagram.
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Black Lives Matter.

Публикация от Mitt Romney (@mittromney)

Ромни - самый оппозиционный республиканец в отношении действующего президента. В рамках процедуры импичмента в сенате он поддержал обвинение в злоупотреблении властью против Трампа. Таким образом, Ромни стал первым сенатором в истории США, выступившим за отстранение президента-однопартийца от власти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
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Митт РомниВашингтон (город)СШАВ мире
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