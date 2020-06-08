Сенатор-республиканец Митт Ромни принял участие в протестах в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Митт Ромни стал первым представителем своей партии, который участвовал в протестах в Вашингтоне, сообщает CNN.
Как сообщает телеканал, Ромни проследовал вместе с протестующими по Пенсильвании-авеню, а после опубликовал фото с шествия в своем Instagram.
Ромни - самый оппозиционный республиканец в отношении действующего президента. В рамках процедуры импичмента в сенате он поддержал обвинение в злоупотреблении властью против Трампа. Таким образом, Ромни стал первым сенатором в истории США, выступившим за отстранение президента-однопартийца от власти.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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