Высланные из Чехии дипломаты смогут продолжить работу в Россотрудничестве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высланные из Праги сотрудники представительства Россотрудничества в Чехии продолжат работу в федеральном агентстве, но это зависит от их желания, сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.
Высланные из Праги и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и сотрудник представительства Игорь Рыбаков прилетели в Москву сегодня ночью.
1 мая, 08:00Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
"Кончаков продолжит точно, если он захочет. Это будет зависеть от их желания, конечно, тоже", - сказал Брюханов.
"А по второму человеку, по Рыбакову, я не имею информации, потому что он не из моей вертикали, не из моего блока. Он у нас, по-моему, занимался проектами образования до отъезда в Прагу. А я не курирую эту часть работы. По нему будут приниматься решения на основании всей информации, которую мы сможем получить и проанализировать", - отметил замглавы Россотрудничества.
По его словам, замена на их должности в представительстве в Праге пока не найдены. "Усиленно ищем. Это самый главный вопрос, который мы сейчас должны решить – восстановление операционной деятельности нашего центра. Все-таки там и имущество, и машины, и коллектив. Без руководителя он существовать не может. Нам это вопрос надо решать срочно", - сказал Брюханов, добавив, что работе Российского центра науки и культуры в Праге пока помогает посольство РФ.
Замглавы Россотрудничества сообщил, что уже есть круг лиц, приглашенных на собеседование на освободившиеся должности. "Все они владеют чешским языком в той или иной хорошей степени, у некоторых есть опыт работы в Чехии. Надеемся, что из них сможем выбрать достойные кандидатуры", - сказал Брюханов.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
Историю с ядом распространили в мае чешские СМИ. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала тогда публикации чистой провокацией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в воскресенье, что высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии.