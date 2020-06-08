Высланные из Чехии дипломаты смогут продолжить работу в Россотрудничестве

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Высланные из Высланные из Праги сотрудники представительства Россотрудничества в Чехии продолжат работу в федеральном агентстве, но это зависит от их желания, сообщил РИА Новости замглавы федерального агентства Михаил Брюханов.

Высланные из Праги и.о. главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков и сотрудник представительства Игорь Рыбаков прилетели в Москву сегодня ночью.

"Кончаков продолжит точно, если он захочет. Это будет зависеть от их желания, конечно, тоже", - сказал Брюханов.

"А по второму человеку, по Рыбакову, я не имею информации, потому что он не из моей вертикали, не из моего блока. Он у нас, по-моему, занимался проектами образования до отъезда в Прагу. А я не курирую эту часть работы. По нему будут приниматься решения на основании всей информации, которую мы сможем получить и проанализировать", - отметил замглавы Россотрудничества.

По его словам, замена на их должности в представительстве в Праге пока не найдены. "Усиленно ищем. Это самый главный вопрос, который мы сейчас должны решить – восстановление операционной деятельности нашего центра. Все-таки там и имущество, и машины, и коллектив. Без руководителя он существовать не может. Нам это вопрос надо решать срочно", - сказал Брюханов, добавив, что работе Российского центра науки и культуры в Праге пока помогает посольство РФ.

Где яд, спецслужбы и обман: новая страница детектива в Чехии

Замглавы Россотрудничества сообщил, что уже есть круг лиц, приглашенных на собеседование на освободившиеся должности. "Все они владеют чешским языком в той или иной хорошей степени, у некоторых есть опыт работы в Чехии. Надеемся, что из них сможем выбрать достойные кандидатуры", - сказал Брюханов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.

Историю с ядом распространили в мае чешские СМИ. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала тогда публикации чистой провокацией.