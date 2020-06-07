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2020-06-07T15:59
https://ria.ru/20200607/1572592917.html
Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией
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РИА Новости

Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и Чехией

15:59 07.06.2020
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Высылка дипломатических сотрудников РФ не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в пятницу со ссылкой на спецслужбы заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух дипломатов РФ, что связано с историей о якобы перевозке в Чехию российским дипломатом яда рицина. Россотрудничество уточнило РИА Новости, что из Чехии высланы и.о. главы представительства агентства в Праге и еще один его сотрудник.
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"Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал", - сказала Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, очевидно, что это не отвечает ни прагматичным интересам, ни внутренней повестке Чехии. "Но при этом отношения целенаправленно портятся со стороны определенной части элиты Чехии", - заключила Захарова.
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
1 мая, 08:00
Чехия на самом деле боится длинных рук Москвы
78855323
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РоссияМария ЗахароваАндрей БабишЧехияПрагаВ мире
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