Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T15:22
https://ria.ru/20200608/1572633441.html
Эксперт оценил план Турции купить вторую партию С-400
https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/99/1556449971_0:0:3203:1802_1036x0_80_0_0_26a4b526c8bce52d9d3c4829c1fe5b71.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил план Турции купить вторую партию С-400

15:22 08.06.2020
1118
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Турция, решив купить у России вторую партию зенитных ракетных систем С-400, подтвердила свой суверенитет и нанесла "чувствительный удар" по американскому оборонно-промышленному комплексу, считает директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал слова главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира о том, что страны достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта С-400.
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Вчера, 08:00
Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам
"Несмотря на давление и угрозы со стороны США и НАТО, Турция выбрала путь суверенитета в обеспечении безопасности воздушного пространства. Это очередное поражение зенитно-ракетных комплексов Patriot и чувствительный удар по возможностям американского военно-промышленного комплекса", - заявил Коротченко РИА Новости в понедельник.
По его словам, мотивы Турции понятны – "взять лучшее, что есть сегодня на рынке зенитно-ракетных систем большой дальности". Второй полк позволит "расширить прикрытие наиболее важных целей в стране от атак с воздуха".
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
27 мая, 08:00
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Согласие на поставку второй партии "четырехсоток" говорит о том, что турецкие военные специалисты прошли обучение боевой эксплуатации уже поставленных систем, резюмировал эксперт.
Первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов Россия выполнила в 2019 году. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
Пусковые установки ЗРК С-400. Архивное фото
5 октября 2018, 12:40
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф": технические характеристики
4721203
Обсудить 0
РоссияИгорь КоротченкоС-400 «Триумф»ТурцияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Россия и Турция достигли согласия по поставке второго комплекта С-400
Ракета-носитель Рокот
Эксперт оценил возможные последствия возобновления программы "Рокот"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Эксперт объяснил присвоение высшего дипломатического ранга Захаровой
Офицер греческой армии в населенном пункте на греко-турецкой границе
Греция против Турции: поможет ли Вашингтон Афинам
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" назвал условие для переговоров с Минском о новых поставках газа
Президент РФ Владимир Путин
Голикова обсудила с Путиным варианты закупки препарата "Спинраза"
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Эрдоган заявил о достижении договоренности с США по Ливии
Подворье в честь cвятых Праотцев в Хевроне
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Форрест Фенн
Американский кладоискатель нашел сундук с "сокровищами Фенна"
Нефтяная качалка
ОПЕК+Россия заложили бомбу под дешевую американскую нефть
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития
Российский робот стал сотрудником полиции Абу-Даби
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния