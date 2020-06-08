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2020-06-08T13:45
https://ria.ru/20200608/1572622731.html
Россия и Турция достигли согласия по поставке второго комплекта С-400
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РИА Новости

Россия и Турция достигли согласия по поставке второго комплекта С-400

13:05 08.06.2020 (обновлено: 13:45 08.06.2020)
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
АНКАРА, 8 июн — РИА Новости. Россия и Турция достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта систем ПВО С-400, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
Россия выполнила в 2019 году первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект.
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"У нас есть принципиальное соглашение по поставке второго комплекта С-400. Остались технические работы по трансферу технологий, деталям совместного производства, дорожной карте", — заявил Демир в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Турция намерена ввести в эксплуатацию С-400 несмотря на задержку из-за пандемии коронавируса.
"Система С-400 покупается для использования. Точка. Об этом на всех государственных уровнях не раз говорилось. Работа продолжается", — отметил Демир.
Он заявил, что в Анкаре "с интересом относятся к предложениям по системам ПВО Patriot и Eurosam".

"Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot все еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее работа с Францией и Италией. По турецкой части она почти закончена. Как только закончат свою часть две другие страны, двинемся дальше", — добавил глава секретариата оборонной промышленности Турции.

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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
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Исмаил ДемирПэтриот (зенитный ракетный комплекс )F-35СШАРоссияС-400 «Триумф»ОборонпромТурцияВ мире
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