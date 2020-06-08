Россия и Турция достигли согласия по поставке второго комплекта С-400

"Если они будут конкретными, мы продолжим работу по ним. По Patriot все еще не удалось достичь зрелого решения. По Eurosam идет начатая ранее работа с Францией и Италией. По турецкой части она почти закончена. Как только закончат свою часть две другие страны, двинемся дальше", — добавил глава секретариата оборонной промышленности Турции.