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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:02
https://ria.ru/20200608/1572632150.html
В Африке число случаев COVID-19 превысило 187 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569553832_0:244:3071:1971_1036x0_80_0_0_c25f43d9878b246cf72fdf1ec75227bc.jpg
РИА Новости

В Африке число случаев COVID-19 превысило 187 тысяч

15:02 08.06.2020
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© AFP 2020 / Michele Spatari Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка
Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка
© AFP 2020 / Michele Spatari
Медицинский работник делает тест на коронавирус жителю Йоханнесбурга, Южная Африка. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 187 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 187 875 человек, скончались 5 140 пациентов с COVID-19. Отмечается, что число выздоровевших превышает 82 тысячи человек.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ЮАР (48 285).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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