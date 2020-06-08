В Африке число случаев COVID-19 превысило 187 тысяч

По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте коронавирусом заразились 187 875 человек, скончались 5 140 пациентов с COVID-19. Отмечается, что число выздоровевших превышает 82 тысячи человек.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в ЮАР (48 285).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф