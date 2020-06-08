В Пензенской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти пятая часть заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области являются работниками учреждений здравоохранения, сообщил в понедельник заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Александр Крымов.
"(В структуре заболевших - ред.) в основном лидируют пенсионеры - более 40%... персонал медицинских организаций - около 18%", - сказал Крымов на совещании у губернатора, которое транслировалось в аккаунте главы региона в Instagram.
Всего в области лабораторно подтверждено 3053 случая коронавируса. Скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2433.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.