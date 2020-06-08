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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:55
https://ria.ru/20200608/1572631658.html
В Пензенской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Пензенской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

14:55 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Почти пятая часть заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области являются работниками учреждений здравоохранения, сообщил в понедельник заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Александр Крымов.
"(В структуре заболевших - ред.) в основном лидируют пенсионеры - более 40%... персонал медицинских организаций - около 18%", - сказал Крымов на совещании у губернатора, которое транслировалось в аккаунте главы региона в Instagram.
Всего в области лабораторно подтверждено 3053 случая коронавируса. Скончались 26 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 2433.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пензенская областьКазахстанОбщество
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