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2020-06-08T14:42
https://ria.ru/20200608/1572630718.html
Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
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РИА Новости

Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

14:42 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских дипломатов присвоены дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла, сообщается на официальном портале правовой информации.
"Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Азизову Искандеру Кубаровичу – чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Монголиии…Гуськову Андрею Анатольевичу – чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Куба…Дедушкину Владимиру Петровичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Йеменской Республике", - говорится в указе российского президента от 8 июня.
Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла послу России в Бангладеш Александру Игнатову, послу в ОАЭ Сергею Кузнецову и послу в Шри-Ланке Юрию Материю.
Данным указом также присвоены ранги чрезвычайного и полномочного посла первого и второго класса ряду других представителей РФ за рубежом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 13:45
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
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РоссияЮрий Материй (посол России на Шри-Ланке)Александр ИгнатовВладимир ПутинКубаШри-ЛанкаПолитика
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