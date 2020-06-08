Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряду российских дипломатов присвоены дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла, сообщается на официальном портале правовой информации.
"Присвоить дипломатические ранги чрезвычайного и полномочного посла Азизову Искандеру Кубаровичу – чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Монголиии…Гуськову Андрею Анатольевичу – чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Куба…Дедушкину Владимиру Петровичу - чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Йеменской Республике", - говорится в указе российского президента от 8 июня.
Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла послу России в Бангладеш Александру Игнатову, послу в ОАЭ Сергею Кузнецову и послу в Шри-Ланке Юрию Материю.
Данным указом также присвоены ранги чрезвычайного и полномочного посла первого и второго класса ряду других представителей РФ за рубежом.