Китай ответил на обвинения США в саботаже разработки вакцины от COVID-19

ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Хуа Чуньин. Китай просит американских чиновников предъявить якобы имеющиеся у них доказательства о попытках Китая замедлить или саботировать разработку вакцины от COVID-19 в западных странах, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР

Ранее сенатор от республиканцев Рик Скотт заявил в интервью BBC, что у США есть свидетельства о попытках Китая замедлить или саботировать создание вакцины от COVID-19 западными странами. При этом Скотт не ответил на вопрос о том, какие именно доказательства есть у США, но сообщил, что информация поступила через разведслужбы.

"Поскольку этот сенатор заявляет, что у США есть доказательства о попытках Китая подорвать исследования и разработки вакцины от COVID-19 в западных странах, тогда просим его предъявить эти доказательства, не нужно стесняться", - заявила дипломат.

Хуа Чуньин добавила, что не знает, если ли в СЩА какие-то юридические ограничения в отношении лиц, которые бесцеремонно фабрикуют и распространяют слухи и клевету в отношении других стран, поскольку США сфабриковали чересчур много различных ложных обвинений, слухов и клеветы в отношении Китая.

Она указала, что разработка вакцины от COVID-19 - это не битва между Китаем и США, а битва между человечеством и вирусом, и вне зависимости от того, какая страна первой завершит исследования и разработку вакцины и начнет ее применение, это будет значимым вкладом в борьбу человечества против пандемии.

"Председатель КНР Си Цзиньпин во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пообещал, что китайская вакцина после разработки и начала использования станет общественным благом всего мира, что станет вкладом Китая в доступность вакцины в развивающихся странах. Мы надеемся, что США смогут так же как и Китай взять на себя обязательства перед миром и если они первыми создадут вакцину, они ею поделятся с миром", - добавила она.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен в мае выразил уверенность, что США первым удастся разработать вакцину от коронавируса, при этом он не исключил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от COVID-19. Китай назвал эти заявления безосновательными.