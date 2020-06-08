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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:38
https://ria.ru/20200608/1572630495.html
Китай ответил на обвинения США в саботаже разработки вакцины от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

Китай ответил на обвинения США в саботаже разработки вакцины от COVID-19

14:38 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 8 июн – РИА Новости. Китай просит американских чиновников предъявить якобы имеющиеся у них доказательства о попытках Китая замедлить или саботировать разработку вакцины от COVID-19 в западных странах, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее сенатор от республиканцев Рик Скотт заявил в интервью BBC, что у США есть свидетельства о попытках Китая замедлить или саботировать создание вакцины от COVID-19 западными странами. При этом Скотт не ответил на вопрос о том, какие именно доказательства есть у США, но сообщил, что информация поступила через разведслужбы.
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"Поскольку этот сенатор заявляет, что у США есть доказательства о попытках Китая подорвать исследования и разработки вакцины от COVID-19 в западных странах, тогда просим его предъявить эти доказательства, не нужно стесняться", - заявила дипломат.
Хуа Чуньин добавила, что не знает, если ли в СЩА какие-то юридические ограничения в отношении лиц, которые бесцеремонно фабрикуют и распространяют слухи и клевету в отношении других стран, поскольку США сфабриковали чересчур много различных ложных обвинений, слухов и клеветы в отношении Китая.
Она указала, что разработка вакцины от COVID-19 - это не битва между Китаем и США, а битва между человечеством и вирусом, и вне зависимости от того, какая страна первой завершит исследования и разработку вакцины и начнет ее применение, это будет значимым вкладом в борьбу человечества против пандемии.
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"Председатель КНР Си Цзиньпин во время 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пообещал, что китайская вакцина после разработки и начала использования станет общественным благом всего мира, что станет вкладом Китая в доступность вакцины в развивающихся странах. Мы надеемся, что США смогут так же как и Китай взять на себя обязательства перед миром и если они первыми создадут вакцину, они ею поделятся с миром", - добавила она.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен в мае выразил уверенность, что США первым удастся разработать вакцину от коронавируса, при этом он не исключил, что Китай может попытаться выкрасть у США вакцину от COVID-19. Китай назвал эти заявления безосновательными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хуа ЧуньинСи ЦзиньпинМИД КНРКитайСШАВ мире
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