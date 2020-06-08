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Туризм
2020-06-08T16:00
https://ria.ru/20200608/1572630460.html
Греция готова отменить карантин для некоторых туристов
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РИА Новости

Греция готова отменить карантин для некоторых туристов

16:00 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Власти Греции готовы отменить карантин для туристов, приезжающих из безопасных мест, сообщает The Sun.
В стране обсуждают возможность отказа от недельного карантина, например, для британцев, которые вылетают из городов, благополучных по коронавирусу. Так, по данным Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA), к числу таких относятся рейсы из Белфаста, Бристоля, Абердина, Эдинбурга, Лондона, Саутгемптона и Кардиффа.
Для туристов из этих мест будут выборочно проводиться тесты на вирусную инфекцию.
Путешественникам придется сдать анализ и ждать его результата в "карантинном" отеле несколько дней. При отрицательном вердикте придется провести в изоляции семь дней, при положительном – две недели.
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Британцы, летящие из аэропортов "высокого риска", в том числе лондонских Хитроу и Гатвика, проведут на карантине не менее двух недель.
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