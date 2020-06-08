Совфед возобновляет прежний режим работы с допуском посетителей и СМИ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Совет Федерации возобновляет прежний режим работы с допуском посетителей и представителей СМИ, посещения которых раньше были ограничены из-за пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Да, возобновляем прежний режим работы, поскольку властями Москвы принято решение (о снятии ограничений). Однако это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток", - сказал он.
Сенатор подчеркнул, что в Совфеде будут выполнять все предписания как московских, так и федеральных властей, связанных с ситуацией с коронавирусом.
"Но поскольку в Москве объявлено о снятии большинства ограничений, то и Совет Федерации следует этому, тем более что ещё на прошлой неделе председатель палаты Валентина Матвиенко сказала, что пора возвращаться к прежнему режиму работы", - сказал Тимченко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.