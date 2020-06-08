Совфед возобновляет прежний режим работы с допуском посетителей и СМИ

"Да, возобновляем прежний режим работы, поскольку властями Москвы принято решение (о снятии ограничений). Однако это не отменяет обязательного ношения масок и перчаток", - сказал он.

Сенатор подчеркнул, что в Совфеде будут выполнять все предписания как московских, так и федеральных властей, связанных с ситуацией с коронавирусом.

"Но поскольку в Москве объявлено о снятии большинства ограничений, то и Совет Федерации следует этому, тем более что ещё на прошлой неделе председатель палаты Валентина Матвиенко сказала, что пора возвращаться к прежнему режиму работы", - сказал Тимченко.