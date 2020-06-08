Житель Дагестана заставил сына избить краснокнижного орла

"У нас в течение недели — десяти дней пропало около 20-30 курей, мы поставили капкан, думали, куница. Ребенок через несколько дней увидел, что в клетку попалась какая-то птица, мы подбежали, посмотрели, увидели орла. Умысла его убивать, причинять какую-то боль у нас не было, но так как не могли по-другому его вытащить, слегка приглушили его. Я передал трубу ребенку, чтобы самому сильно не ударить его, чтобы она не умерла", — рассказал мужчина полиции.