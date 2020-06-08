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2020-06-08T15:23
https://ria.ru/20200608/1572628073.html
Житель Дагестана заставил сына избить краснокнижного орла
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РИА Новости

Житель Дагестана заставил сына избить краснокнижного орла

14:02 08.06.2020 (обновлено: 15:23 08.06.2020)
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Орел, попавший в капкан в Курахском районе Дагестана. Стоп-кадр видео
Орел, попавший в капкан в Курахском районе Дагестана. Стоп-кадр видео
Орел, попавший в капкан в Курахском районе Дагестана. Стоп-кадр видео
МАХАЧКАЛА, 8 июн — РИА Новости. Житель Курахского района Дагестана рассказал полиции, зачем заставил сына избить краснокнижного орла.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, где мужчина заставляет сына избить редкого горного орла, занесенного в Красную книгу. По наущению отца мальчик бьет птицу палкой по голове, но она не может улететь, так как попала в металлическую ловушку на цепи.
МВД по республике после обращения местных жителей провело проверку, установило личность "героя" нашумевшего видео и опубликовало его объяснение в Instagram.

"У нас в течение недели — десяти дней пропало около 20-30 курей, мы поставили капкан, думали, куница. Ребенок через несколько дней увидел, что в клетку попалась какая-то птица, мы подбежали, посмотрели, увидели орла. Умысла его убивать, причинять какую-то боль у нас не было, но так как не могли по-другому его вытащить, слегка приглушили его. Я передал трубу ребенку, чтобы самому сильно не ударить его, чтобы она не умерла", — рассказал мужчина полиции.

МВД сообщило, что будет проверять достоверность полученной информации. "Насколько достоверна озвученная им версия, правоохранителям еще предстоит установить, детально разобравшись в произошедшем, после чего его действиям будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.
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Республика ДагестанКурахский районПроисшествия
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