Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль

НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Сибирское отделение Сибирское отделение РАН планирует предложить правительству РФ в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса специальный противовирусный аэрозоль, сообщила в понедельник РИА Новости ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.

"Препарат "Антивираза", созданный на основе эндонуклеаз природного происхождения, расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов, а также бактериальные оболочки. В составе препарата два активных действующих вещества: эндоглюкин и фитовирин", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в настоящее время препарат прошел все необходимые испытания и зарегистрирован как парфюмерно-косметическая продукция с противовирусным дезинфицирующим эффектом. Аэрозоль получил декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза. Для его эффективности против коронавируса требуются дополнительные испытания.

"В конце прошлой недели в рамках заседания межведомственной рабочей группы по COVID-19 при СО РАН экспертами была рассмотрена эта и другие технологии, которые могут войти в следующий пакет противовирусных предложений от Сибирского отделения РАН в адрес правительства РФ в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции", - сообщила Дорохова.

Противовирусный дезинфицирующий препарат "Антивираза" представляет собой набор для обработки воздушной среды, всех типов поверхностей, медицинских масок и одежды путем влажной уборки или распыления в воздушное пространство, в том числе пригоден к применению в бытовых условиях с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха.