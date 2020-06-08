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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:00
https://ria.ru/20200608/1572627335.html
Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745412_0:334:2959:1998_1036x0_80_0_0_0142862a99d838653cb9d41e766f3e60.jpg
РИА Новости

Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль

13:49 08.06.2020 (обновлено: 14:00 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Сибирское отделение РАН планирует предложить правительству РФ в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса специальный противовирусный аэрозоль, сообщила в понедельник РИА Новости ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.
"Препарат "Антивираза", созданный на основе эндонуклеаз природного происхождения, расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов, а также бактериальные оболочки. В составе препарата два активных действующих вещества: эндоглюкин и фитовирин", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что в настоящее время препарат прошел все необходимые испытания и зарегистрирован как парфюмерно-косметическая продукция с противовирусным дезинфицирующим эффектом. Аэрозоль получил декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза. Для его эффективности против коронавируса требуются дополнительные испытания.
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"В конце прошлой недели в рамках заседания межведомственной рабочей группы по COVID-19 при СО РАН экспертами была рассмотрена эта и другие технологии, которые могут войти в следующий пакет противовирусных предложений от Сибирского отделения РАН в адрес правительства РФ в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции", - сообщила Дорохова.
Противовирусный дезинфицирующий препарат "Антивираза" представляет собой набор для обработки воздушной среды, всех типов поверхностей, медицинских масок и одежды путем влажной уборки или распыления в воздушное пространство, в том числе пригоден к применению в бытовых условиях с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха.
Ученые считают, что технология применения противовирусного аэрозоля может помочь в купировании существующих очагов COVID-19, предупреждении распространения в непрофильных лечебно-профилактических учреждениях, гипермаркетах и других местах скопления людей. В случае успешных испытаний такой способ дезинфекции также может быть использован в школах и детсадах, что позволит сделать учебный процесс более безопасным.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
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