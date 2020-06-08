МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ранее проект одобрили Госдума и Совет Федерации.
Так, для неработающих граждан удвоили пособия на детей до полутора лет, до 6752 рублей.
Самозанятым предоставят налоговый капитал в размере МРОТ, его можно будет потратить на уплату налогов или погашение задолженности.
От НФДЛ освобождают стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и дополнительную нагрузку медикам и работникам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий инфекции.
Малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей разрешено расторгать договоры аренды недвижимости без возмещения упущенной выгоды.
Для индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших отраслях и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на один МРОТ, до 20 318 рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.