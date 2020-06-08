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Пассажиры поездов Москва-Абакан часть пути проедут автобусами
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РИА Новости

Пассажиры поездов Москва-Абакан часть пути проедут автобусами

13:30 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июн - РИА Новости. Пассажиров поездов, следующих из Москвы в Абакан и обратно, часть пути будут перевозить автобусами из-за паводка в Красноярском крае, сообщает пресс-служба КрасЖД.
По данным пресс-службы, в воскресенье на двухпутном перегоне Улуй – Пригородный Красноярской железной дороги в результате обильных осадков были подмыты пути. Перегон закрыли для движения поездов.
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"В связи с проведением восстановительных работ на участке Улуй - Пригородный... перевозка пассажиров, следующих поездами №68 Москва – Абакан и №67 Абакан – Москва, будет осуществляться по временной схеме. По прибытии поезда №68 Москва – Абакан на станцию Ачинск в 16.50 местного времени организуется доставка пассажиров автобусами на станцию Назарово. Здесь пройдет их пересадка в вагоны, и далее пассажиры продолжат поездку поездом до конечной станции маршрута – города Абакана", - говорится в сообщении.
Пассажиры поезда №67 Абакан – Москва, который в этот день отправится из столицы Хакасии в 18.20 местного времени, пересядут в автобусы на станции Назарово. По прибытии автобусов на станцию Ачинск-1 пассажиры вновь займут места в вагонах и продолжат поездку поездом, согласно утвержденному маршруту.
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Для пассажиров, оставивших свои контактные данные при покупке билетов, организована рассылка с информацией о временной схеме перевозки. На движение других пассажирских поездов ситуация не влияет, оно осуществляется в штатном режиме.
Ранее МЧС сообщило, что из-за паводков режим ЧС ввели в трех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваКрасноярский крайНазаровоПроисшествия
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