Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заболел коронавирусом.
"Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь", - написал Ройзман на своей странице в Facebook.
Он также призвал жителей Екатеринбурга серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом.
"Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!" - отметил экс-мэр.
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