Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

Он также призвал жителей Екатеринбурга серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом.

"Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!" - отметил экс-мэр.