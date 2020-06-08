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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:23
https://ria.ru/20200608/1572625489.html
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/97420/45/974204538_0:0:2839:1598_1036x0_80_0_0_34bb3e76523715a119a24cc51c38c45a.jpg
РИА Новости

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

13:22 08.06.2020 (обновлено: 13:23 08.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Евгений Ройзман
 Евгений Ройзман
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Евгений Ройзман. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что заболел коронавирусом.
"Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь", - написал Ройзман на своей странице в Facebook.
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Он также призвал жителей Екатеринбурга серьезно отнестись к ситуации с коронавирусом.
"Просьба ко всем, отнеситесь серьезнее. Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!" - отметил экс-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЕвгений РойзманЕкатеринбург
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