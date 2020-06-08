Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ

"Обращаю внимание глав субъектов Российской Федерации - процесс подготовки к сдаче экзаменов должен быть под вашим личным контролем. Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по коронавирусу.