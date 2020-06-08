Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Главы регионов России должны взять под контроль сдачу ЕГЭ, чтобы не допустить заболеваний коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обращаю внимание глав субъектов Российской Федерации - процесс подготовки к сдаче экзаменов должен быть под вашим личным контролем. Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по коронавирусу.
"Прошу Рособрнадзор и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах и еженедельно докладывать о том, как проводится эта работа", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.