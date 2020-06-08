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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:38
https://ria.ru/20200608/1572624493.html
Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572616790_0:173:3027:1875_1036x0_80_0_0_2606be5b0b4ab5b443e627b200a5ba7b.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ

13:09 08.06.2020 (обновлено: 13:38 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Главы регионов России должны взять под контроль сдачу ЕГЭ, чтобы не допустить заболеваний коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обращаю внимание глав субъектов Российской Федерации - процесс подготовки к сдаче экзаменов должен быть под вашим личным контролем. Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания", - сказал Мишустин на заседании Координационного совета по коронавирусу.
"Прошу Рособрнадзор и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах и еженедельно докладывать о том, как проводится эта работа", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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