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2020-06-08T13:16
https://ria.ru/20200608/1572624292.html
В России 736 тысяч школьников планируют сдать ЕГЭ
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РИА Новости

В России 736 тысяч школьников планируют сдать ЕГЭ

13:07 08.06.2020 (обновлено: 13:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕдиный государственный экзамен
Единый государственный экзамен
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Единый государственный экзамен. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 736 тысяч российских школьников планируют в этом году сдать ЕГЭ.
Он отметил, что школьники 9 и 11 классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Те из них, кто захочет продолжить обучение в средне-профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.
"Выпускники же, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тысяч школьников", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по коронавирусу.
Единый государственный экзамен
5 июня, 12:26Распространение нового коронавируса
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