Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.
Страна полностью закрыла границы после объявления ВОЗ о пандемии. На данный момент выявили 476 658 случаев COVID-19, более 230 тысяч россиян выздоровели, 5971 скончался.
Пик заболеваемости, по мнению специалистов, пройден, власти постепенно отменяют введенные ранее ограничения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.