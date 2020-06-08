В Петербурге умерли 15 пациентов с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Смерть еще 15 пациентов с коронавирусом, среди которых 11 мужчин и четыре женщины, подтверждена в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Восьмого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 15 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года. Среди них – 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что умершие страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18835 случаев заражения COVID-19. Умерли 392 человека. Выздоровели 7915 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.