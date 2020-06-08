В Петербурге умерли 15 пациентов с коронавирусом

"Восьмого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 15 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в мае-июне 2020 года. Среди них – 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет и четыре женщины в возрасте от 40 до 81 года", - говорится в сообщении.