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2020-06-08T13:06
https://ria.ru/20200608/1572623226.html
Путин подписал закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе
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РИА Новости

Путин подписал закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе

12:57 08.06.2020 (обновлено: 13:06 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, студенты среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.
При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда. Кроме того, устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.
Кроме того, обучающиеся по направлениям подготовки "Образование и педагогические науки", кто хочет заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, должны отучиться три года и сдать все аттестации за этот период. Студенты профильных вузов, кто претендует на ведение дополнительных программ - вести кружки и факультативы, допускаются к этой деятельности по итогам сдачи аттестаций за два году обучения.
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