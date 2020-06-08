Путин подписал закон о праве студентов старших курсов преподавать в школе

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, студенты среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда. Кроме того, устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.