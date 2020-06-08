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Религия и мировоззрение
2020-06-08T12:56
https://ria.ru/20200608/1572623152.html
В РПЦ прокомментировали попытки изменить статус храма Святой Софии
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40460/68/404606819_0:9:1024:585_1036x0_80_0_0_8379e8acab79cdc50ee1645ec850131c.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали попытки изменить статус храма Святой Софии

12:56 08.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia SophiaСобор Святой Софии (Айя-София)
Собор Святой Софии (Айя-София)
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Hagia Sophia
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии приведут к нарушению сложившихся в Турции межрелигиозных балансов, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Опасения за сохранение нынешнего музейного статуса древнего храма святой Софии, построенного в Константинополе (ныне Стамбул) в первой половине VI века, у многих наблюдателей вызвали недавние события, когда 29 мая мусульманские лидеры читали в храме Коран.
Комментируя сложившуюся ситуацию в эфире программы "Церковь и мир", митрополит Иларион отметил, что комплекс Софийского храма с 1934 года по решению Кемаля Ататюрка является музеем, а с 1985 года он включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Для миллионов христиан по всему миру, особенно православных христиан, этот храм является символом Византии и символом православия. Он был построен в VI веке императором Юстинианом именно как православный храм, и стал не только чудом архитектуры своего времени, но и главным православным храмом Восточной Римской империи. Для нас, русских людей, этот храм дорог еще и тем, что послы князя Владимира именно там, находясь на богослужении, почувствовали, что не знают, находятся они "на земле или на небе", и решили рассказать об этом князю Владимиру; по итогам этого посольства было принято историческое решение князя Владимира крестить Русь", - сказал митрополит.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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По его мнению, любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии, который сейчас является музеем, приведут "к нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились к настоящему времени". Представитель РПЦ выразил надежду, что этот храм и дальше будет оставаться музеем, что доступ в него будет открыт всем желающим и что "подобного рода события не будут провоцировать межрелигиозную напряженность".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаТурция
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