В РПЦ прокомментировали попытки изменить статус храма Святой Софии

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии приведут к нарушению сложившихся в Турции межрелигиозных балансов, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Опасения за сохранение нынешнего музейного статуса древнего храма святой Софии, построенного в Константинополе (ныне Стамбул) в первой половине VI века, у многих наблюдателей вызвали недавние события, когда 29 мая мусульманские лидеры читали в храме Коран.
Комментируя сложившуюся ситуацию в эфире программы "Церковь и мир", митрополит Иларион отметил, что комплекс Софийского храма с 1934 года по решению Кемаля Ататюрка является музеем, а с 1985 года он включен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Для миллионов христиан по всему миру, особенно православных христиан, этот храм является символом Византии и символом православия. Он был построен в VI веке императором Юстинианом именно как православный храм, и стал не только чудом архитектуры своего времени, но и главным православным храмом Восточной Римской империи. Для нас, русских людей, этот храм дорог еще и тем, что послы князя Владимира именно там, находясь на богослужении, почувствовали, что не знают, находятся они "на земле или на небе", и решили рассказать об этом князю Владимиру; по итогам этого посольства было принято историческое решение князя Владимира крестить Русь", - сказал митрополит.
По его мнению, любые попытки изменить нынешний статус храма Святой Софии, который сейчас является музеем, приведут "к нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились к настоящему времени". Представитель РПЦ выразил надежду, что этот храм и дальше будет оставаться музеем, что доступ в него будет открыт всем желающим и что "подобного рода события не будут провоцировать межрелигиозную напряженность".