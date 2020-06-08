В РПЦ прокомментировали попытки изменить статус храма Святой Софии

"Для миллионов христиан по всему миру, особенно православных христиан, этот храм является символом Византии и символом православия. Он был построен в VI веке императором Юстинианом именно как православный храм, и стал не только чудом архитектуры своего времени, но и главным православным храмом Восточной Римской империи. Для нас, русских людей, этот храм дорог еще и тем, что послы князя Владимира именно там, находясь на богослужении, почувствовали, что не знают, находятся они "на земле или на небе", и решили рассказать об этом князю Владимиру; по итогам этого посольства было принято историческое решение князя Владимира крестить Русь", - сказал митрополит.