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2020-06-08T13:10
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Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС
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РИА Новости

Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

12:50 08.06.2020 (обновлено: 13:10 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в статьи 71.1 и 108 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
Данным законом совершенствуется порядок целевого обучения специалистов: механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, законом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.
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Согласно документу, в случае введения в РФ или в отдельных регионах страны чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОСах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, в реализации которых не допускается использование исключительно дистанционных технологий.
Кроме того, в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, электронные копии документа об образовании или квалификации (скан или фотография с читаемыми данными) "предоставляют доступ" к образованию или профессиональной деятельности наряду с бумажным аналогом.
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