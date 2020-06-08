Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в статьи 71.1 и 108 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Данным законом совершенствуется порядок целевого обучения специалистов: механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, законом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении.

Согласно документу, в случае введения в РФ или в отдельных регионах страны чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОСах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, в реализации которых не допускается использование исключительно дистанционных технологий.