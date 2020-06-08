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2020-06-08T12:50
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Под Петербургом задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса
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РИА Новости

Под Петербургом задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса

12:50 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса в поселке Стрельна в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Полицейские Петродворцового района совместно с коллегами из Ломоносовского района задержали мужчину, стрелявшего в поселке Стрельна", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, конфликт между двумя мужчинами у автосервиса возник вечером в воскресенье. После ссоры один из них взял из дома ружье, вернулся и выстрелил в воздух. Пострадавших нет.
После задержания стрелка полицейские нашли у него дома три винтовки, три ружья и пистолет. Составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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