Под Петербургом задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из ружья у автосервиса в поселке Стрельна в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Полицейские Петродворцового района совместно с коллегами из Ломоносовского района задержали мужчину, стрелявшего в поселке Стрельна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конфликт между двумя мужчинами у автосервиса возник вечером в воскресенье. После ссоры один из них взял из дома ружье, вернулся и выстрелил в воздух. Пострадавших нет.