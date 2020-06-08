Песков: ЧП в Норильске не повлияет на планы по освоению Арктики

"Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы. Это планы крупные, и, конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических", - рассказал он журналистам.