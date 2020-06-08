Как отдыхаем 12 июня — календарь выходных на День России 2020

Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. День России в 2020 году выпадает на пятницу, которая будет выходной. Сколько дней отдыхаем, как работаем и как отмечаем, а также что это за праздник — в материале РИА Новости.

День России 2020

День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня по всей стране, вне зависимости от политических взглядов и религиозных предпочтений. Обычно в этот день проходят массовые народные гулянья, спортивные мероприятия и концерты. А завершает день красочный салют. Кроме того, в День России президент Владимир Путин вручает госпремии за выдающиеся достижения в сфере науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности. В этом году планируется присвоить выдающимся людям звание Героев труда. Вручение других премий перенесли на 24 июня.

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Как отдыхаем и работаем в июне

В июне россиян ждут длинные выходные. Поскольку День России в 2020 году выпадает на пятницу, отдыхать будем три дня — с 12 по 14 июня. Помимо прочего, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день сокращается на час. В четверг, 11 июня, трудиться можно будет меньше обычного.

Как отмечается 12 июня в 2020-м

В этом году из-за коронавируса традиционные массовые мероприятия вряд ли пройдут в прежнем режиме — все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах. Пока большинство анонсируемых мероприятий запланированы в онлайн — конкурсы, викторины, флешмобы, концерты, видеотуры по музеям. В Москве, например, режим самоизоляции продлен официально до 14 июня, также действует особый режим прогулок. Хотя столичные парки открыты, не у всех москвичей будет возможность выбраться из дома в праздничный день.

Что за праздник — День России