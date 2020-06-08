В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 704

"Согласно проведенным исследованиям, выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19. Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 704", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.