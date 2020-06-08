В Петербурге пройдет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 проведут в Санкт-Петербурге, сообщает городской оперативный штаб.
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
Всех желающих принять участие в тестировании просят пройти анкетирование на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.
По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев заражения COVID-19. Умерло 392 человека. Выздоровело 7 915 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.