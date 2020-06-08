В Петербурге пройдет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Всех желающих принять участие в тестировании просят пройти анкетирование на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.

По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев заражения COVID-19. Умерло 392 человека. Выздоровело 7 915 человек.