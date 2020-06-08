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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:22
https://ria.ru/20200608/1572615979.html
В Петербурге пройдет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В Петербурге пройдет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

11:22 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 проведут в Санкт-Петербурге, сообщает городской оперативный штаб.
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15 по 19 июня 2020 года проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
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Всех желающих принять участие в тестировании просят пройти анкетирование на сайте Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера или в Едином информационном центре Роспотребнадзора.
По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 18 835 случаев заражения COVID-19. Умерло 392 человека. Выздоровело 7 915 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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