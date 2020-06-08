В Совфеде ответили на слова украинских экспертов об "ударе" по Сибири

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал заявление украинской консалтинговой компании Defense Express о возможностях США для "удара" по Сибири спекуляцией и попыткой держать информационный фон.
"Ее руководители, которые спят и видят, что какой-то дядя придет и поставит на колени Россию, — это только мечты, никогда этого не случится, а Украине придется еще не раз стучаться в российскую дверь с рукой помощи", — отметил сенатор.
Также Клинцевич заявил, что американские ракеты могут атаковать любую точку земного шара.
"Но сумеют ли они долететь, позволим ли мы им это?", — задался вопросом сенатор.
Он отметил, что у России и США "все хорошо", и страны понимают, что любые "агрессивные вещи" контрпродуктивны.
"Отсюда и паритет", — пояснил Клинцевич.
В публикации говорится, что ракетное вооружение бомбардировщиков может "нанести" удар по России без захода самолетов в зону действия C-400. Отмечается, что дальности пуска ракет достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири.
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