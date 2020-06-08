В Совфеде ответили на слова украинских экспертов об "ударе" по Сибири

"Но сумеют ли они долететь, позволим ли мы им это?", — задался вопросом сенатор.

В публикации говорится, что ракетное вооружение бомбардировщиков может "нанести" удар по России без захода самолетов в зону действия C-400. Отмечается, что дальности пуска ракет достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири.