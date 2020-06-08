В Новгороде нашли остатки оборонного "кольца" города времен средневековья

Первоначально башни были построены только по периметру вала. Но в 1580 году стена с башнями была перестроена так, чтобы вести пушечный бой. Чтобы обеспечить защиту города с реки, были построены деревянные стены с башнями по линии берега на Софийской и Торговой сторонах. Крепостная стена на берегах Волхова была возведена на небольшой подсыпке и также выполняла роль дамбы, защищая жилые и хозяйственные постройки от весенних паводков. Но в XVII веке стены постепенно обветшали, и в 1701 году по приказу Петра I они были разобраны.