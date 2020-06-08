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РИА Наука
2020-06-08T15:56
https://ria.ru/20200608/1572614235.html
В Новгороде нашли остатки оборонного "кольца" города времен средневековья
https://cdn22.img.ria.ru/images/152666/46/1526664675_0:122:2598:1583_1036x0_80_0_0_ac01ad6fb645cdaed64f057c53fecea6.jpg
РИА Новости

В Новгороде нашли остатки оборонного "кольца" города времен средневековья

10:50 08.06.2020 (обновлено: 15:56 08.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде
Вид на Кремль со стороны пляжа в Великом Новгороде
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Ученые Института археологии РАН обнаружили во время раскопок в Новгороде остатки деревянной башни и крепостной стены Окольного города – внешнего оборонительного новгородского укрепления времен средневековья, сообщила пресс-служба института.
Находка сделана на Софийской набережной Новгорода. "О том, что здесь проходила стена Большого Окольного города, известно по описям Новгорода 1626 и 1675 годов, но части конструкций оборонительных сооружений XVI–XVII веков обнаружены в этом месте впервые. Судя по письменным источникам, открыты остатки Досланьской проездной башни и участок стены близ Борковской башни", — отметил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков, слова которого цитируются в сообщении.
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Строительство вала Окольного города со стенами и башнями началось в конце XIV века, в период наивысшего расцвета Новгородского государства. Вал опоясывал разраставшийся Новгород по обе стороны Волхова и был в то время вторым рядом военно-оборонительных сооружений города после Новгородского кремля (Детинца). Отечественные археологи начали изучать укрепления Окольного города с конца 1940-х годов, но некоторые участки остались мало исследованными.
Первоначально башни были построены только по периметру вала. Но в 1580 году стена с башнями была перестроена так, чтобы вести пушечный бой. Чтобы обеспечить защиту города с реки, были построены деревянные стены с башнями по линии берега на Софийской и Торговой сторонах. Крепостная стена на берегах Волхова была возведена на небольшой подсыпке и также выполняла роль дамбы, защищая жилые и хозяйственные постройки от весенних паводков. Но в XVII веке стены постепенно обветшали, и в 1701 году по приказу Петра I они были разобраны.
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Новгородская археологическая экспедиция ИА РАН исследовала культурный слой в районе Софийской набережной и остатки деревянных строений. Изучение письменных источников показало, что они принадлежат береговой линии стены Окольного города и проездной Досланьской башне, стоявшей в конце одноименной улицы.
Точное определение местоположения Досланьской башни позволит уточнить расположение соседней южной башни — Борковской, а также выходившей к ней Борковой улице, которая, по данным предыдущих археологических наблюдений и планам города XVIII века, спускалась к берегу Волхова, отмечает пресс-служба Института археологии.
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