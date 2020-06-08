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Врач рассказала о вакцинации детей в Москве
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РИА Новости

Врач рассказала о вакцинации детей в Москве

10:49 08.06.2020 (обновлено: 11:11 08.06.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Москва вакцинирует всех детей, вне зависимости от прописки и наличия полиса ОМС, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"В целях санитарного благополучия нашего города необходимо, чтобы иммунная прослойка была достаточно высокой: не важно – москвичи или приезжие, если люди длительно проживают в городе, им необходимо сделать все прививки по календарю. Наличие полиса обязательного медицинского страхования не требуется, это могут быть даже иностранцы, которые на длительное время приезжают в Москву", - рассказала Каширина.
Читайте полный текст интервью >>
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