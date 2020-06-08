Врач рассказала о вакцинации детей в Москве

"В целях санитарного благополучия нашего города необходимо, чтобы иммунная прослойка была достаточно высокой: не важно – москвичи или приезжие, если люди длительно проживают в городе, им необходимо сделать все прививки по календарю. Наличие полиса обязательного медицинского страхования не требуется, это могут быть даже иностранцы, которые на длительное время приезжают в Москву", - рассказала Каширина.