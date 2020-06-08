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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:38
https://ria.ru/20200608/1572613493.html
В Москве выявили 2001 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529631_0:378:2970:2048_1036x0_80_0_0_8a9d8481a5daa10aced0478a98efbdca.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 2001 новый случай заражения коронавирусом

10:38 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2001, Подмосковье - 751, Санкт-Петербурге - 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 2001, Московская область - 751, Санкт-Петербург - 326", - говорится в сообщении.
Также 305 случаев заболевания зарегистрированы в Нижегородской области, 249 - в Свердловской, 228 - в Воронежской.
Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Республике Алтай - восемь, Еврейской автономной области - четыре, Севастополе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)СевастопольОбщество
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