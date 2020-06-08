В Москве выявили 2001 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2001, Подмосковье - 751, Санкт-Петербурге - 326, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 2001, Московская область - 751, Санкт-Петербург - 326", - говорится в сообщении.
Также 305 случаев заболевания зарегистрированы в Нижегородской области, 249 - в Свердловской, 228 - в Воронежской.
Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Республике Алтай - восемь, Еврейской автономной области - четыре, Севастополе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.