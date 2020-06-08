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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:29
https://ria.ru/20200608/1572613403.html
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572525266_0:51:3156:1826_1036x0_80_0_0_81017ba07f26e59da99c5d4d7ea1022f.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

10:37 08.06.2020 (обновлено: 11:29 08.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки зафиксировали 8985 случаев COVID-19, скончались 112 человек, выписались 3957, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (2001), Подмосковье (751) и Санкт-Петербурге (326). Также 305 инфицированных зарегистрировали в Нижегородской области, 249 — в Свердловской, 228 — в Воронежской. У 36,6% болезнь протекает без симптомов.
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Накануне сообщалось о 8984 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 476 658. Из них более 230 тысяч выздоровели, 5971 человек скончался.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 6,6 миллиона человек, почти 400 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Индия, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваМосковская область (Подмосковье)ИспанияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Вчера 8984, сегодня 8985. Ну что за бред! Невозможно в это поверить.
8 июня, 10:45
ААнтивирус
47400311
Интересно, доживёт эта тгамотина до следующего года и вспомнит ли о ней кто-нибудь.
8 июня, 10:44
ОИОлег Инкогнито
2570018
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