В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки зафиксировали 8985 случаев COVID-19, скончались 112 человек, выписались 3957, сообщили в оперативном штабе.

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Накануне сообщалось о 8984 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 476 658. Из них более 230 тысяч выздоровели, 5971 человек скончался.