В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки зафиксировали 8985 случаев COVID-19, скончались 112 человек, выписались 3957, сообщили в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (2001), Подмосковье (751) и Санкт-Петербурге (326). Также 305 инфицированных зарегистрировали в Нижегородской области, 249 — в Свердловской, 228 — в Воронежской. У 36,6% болезнь протекает без симптомов.
Накануне сообщалось о 8984 новых случаях. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 476 658. Из них более 230 тысяч выздоровели, 5971 человек скончался.
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели более 6,6 миллиона человек, почти 400 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Индия, Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.