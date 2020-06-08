Для исследования коронавируса необходима госпрограмма, считает ученый

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Государственную программу научных исследований по проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией, необходимо разработать в России, в том числе для проведения молекулярно-генетических исследований, считает заведующая лабораторией природно-очаговых трансмиссивных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Галина Леонова.
Леонова, чьи слова приводятся на сайте ДВО РАН, в ходе научно-практического совещания по противодействию COVID-19 сообщила, что нельзя быть уверенным, что выписавшийся после лечения коронавируса пациент полностью здоров и что вирус не проник в другие части организма, где есть слизистая.
"Ведь никто еще не проводил лабораторных исследований продуктов выделительных систем. Но даже если коронавирус не обнаружен и в них, он может засесть еще глубже – на внутриклеточном уровне… Нужно обязательно проводить лабораторные исследования – они надежны и не дороги. Но нужно проводить и молекулярно-генетические исследования. Они не только помогут разобраться, откуда именно к нам пришел конкретный вирус – из Китая, из Европы, из Ирана, но ответят на многие вопросы, на которые у нас пока нет ответов. По моему мнению, следует разработать государственную программу научных исследований по проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией", - сказала Леонова.
По ее словам, в разработке и реализации этой программы должны участвовать дальневосточные научно-исследовательские институты. Оборудование и специалисты для таких исследований в институтах ДВО РАН есть, добавила Леонова.
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