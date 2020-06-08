Для исследования коронавируса необходима госпрограмма, считает ученый

"Ведь никто еще не проводил лабораторных исследований продуктов выделительных систем. Но даже если коронавирус не обнаружен и в них, он может засесть еще глубже – на внутриклеточном уровне… Нужно обязательно проводить лабораторные исследования – они надежны и не дороги. Но нужно проводить и молекулярно-генетические исследования. Они не только помогут разобраться, откуда именно к нам пришел конкретный вирус – из Китая, из Европы, из Ирана, но ответят на многие вопросы, на которые у нас пока нет ответов. По моему мнению, следует разработать государственную программу научных исследований по проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией", - сказала Леонова.