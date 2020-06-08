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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:33
https://ria.ru/20200608/1572613228.html
Для исследования коронавируса необходима госпрограмма, считает ученый
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569922128_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_00c0ed09e107e8f4e33d9522072137a0.jpg
РИА Новости

Для исследования коронавируса необходима госпрограмма, считает ученый

10:33 08.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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В лаборатории. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн – РИА Новости. Государственную программу научных исследований по проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией, необходимо разработать в России, в том числе для проведения молекулярно-генетических исследований, считает заведующая лабораторией природно-очаговых трансмиссивных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Галина Леонова.
Леонова, чьи слова приводятся на сайте ДВО РАН, в ходе научно-практического совещания по противодействию COVID-19 сообщила, что нельзя быть уверенным, что выписавшийся после лечения коронавируса пациент полностью здоров и что вирус не проник в другие части организма, где есть слизистая.
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"Ведь никто еще не проводил лабораторных исследований продуктов выделительных систем. Но даже если коронавирус не обнаружен и в них, он может засесть еще глубже – на внутриклеточном уровне… Нужно обязательно проводить лабораторные исследования – они надежны и не дороги. Но нужно проводить и молекулярно-генетические исследования. Они не только помогут разобраться, откуда именно к нам пришел конкретный вирус – из Китая, из Европы, из Ирана, но ответят на многие вопросы, на которые у нас пока нет ответов. По моему мнению, следует разработать государственную программу научных исследований по проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией", - сказала Леонова.
По ее словам, в разработке и реализации этой программы должны участвовать дальневосточные научно-исследовательские институты. Оборудование и специалисты для таких исследований в институтах ДВО РАН есть, добавила Леонова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
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