МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге CWUR

Рейтинг 2 тысяч лучших университетов мира по версии CWUR – единственный рейтинг университетов, который оценивает качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, а также научную деятельность без использования опросов и информации, предлагаемой университетами.

"Сорок шесть российских университетов и научных институтов попали в этом году в рейтинг топ-2000 университетов, составленный Центром всемирного рейтинга университетов (CWUR) и включающий в себя вузы 94 стран. Лучше всего себя показал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, поднявшийся на 29 пунктов и занявший 193-е место", - рассказали организаторы.

Отмечается, что это издание рейтинга, включающее информацию за первый квартал 2020 года, показало, что научная деятельность в России пострадала из-за пандемии сильнее, чем в остальных странах "Большой двадцатки". Наиболее пострадавшими областями стали искусство и гуманитарные науки, междисциплинарные науки и общественные науки, а наименее пострадавшими стали иммунология, фармакология и токсикология, а также технические науки.