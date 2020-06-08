Врач: процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Москва – это особый город, здесь пересечение транспортных, миграционных потоков, люди больше общаются друг с другом, больше контактируют. Поэтому процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет", - отметила Каширина.
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