Врач: процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах

"Москва – это особый город, здесь пересечение транспортных, миграционных потоков, люди больше общаются друг с другом, больше контактируют. Поэтому процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет", - отметила Каширина.