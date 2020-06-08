Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:18
https://ria.ru/20200608/1572611407.html
Врач: процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах
https://cdn23.img.ria.ru/images/154834/33/1548343304_0:143:3060:1864_1036x0_80_0_0_00f9865fd30793dc89b1cba7c82aa3e3.jpg
РИА Новости

Врач: процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах

10:08 08.06.2020 (обновлено: 11:18 08.06.2020)
11541
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудники больницы во время осмотра пациента
Сотрудники больницы во время осмотра пациента
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники больницы во время осмотра пациента. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Процент заноса инфекции извне в Москве выше, чем в других регионах, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Москва – это особый город, здесь пересечение транспортных, миграционных потоков, люди больше общаются друг с другом, больше контактируют. Поэтому процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет", - отметила Каширина.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Эльмиры Кашириной >>
451238
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Пассажиры в аэропорту
Иностранцам разрешат въезд в Россию для лечения или ухода за близкими
Юлия Норкина
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
Кругосветка 200-летия. Новая русская экспедиция к берегам Антарктиды
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
Экс-министр юстиции Украины оценила шансы Киева вернуть Донбасс
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
День Святой Троицы в храме мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова. Москва, 7.06.2020
Чтобы храм не закрыли: как в Москве встретили праздник Троицы
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
СМИ: власти Москвы пока не обсуждают вопрос отмены пропусков
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
Йеменский премьер осудил убийство стрингера Ruptly
Актер Михаил Ефремов
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
Лента новостейМолния