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2020-06-08T15:55
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Экс-министр юстиции Украины оценила шансы Киева вернуть Донбасс
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РИА Новости

Экс-министр юстиции Украины оценила шансы Киева вернуть Донбасс

10:06 08.06.2020 (обновлено: 15:55 08.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что нынешняя украинская власть не сможет вернуть Донбасс из-за отсутствия необходимых условий для людей, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории.

"Это внутренний конфликт при международной поддержке, как с нашей стороны, так и с той стороны. Там русский интерес, тут сидят инструкторы ЕС и США. Но нам нужно про чужой интерес забывать. А для того, чтобы реализовать свой интерес, нужно полностью сменить власть. Эта власть Донбасс не вернет, Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии никогда: в Украину, где нарушены все права и свободы, где их считают недолюдьми. Власть не делает ничего, чтобы прекратились боевые действия", — заявила Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".

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4 июня, 12:40Сказано в эфире
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Ситуация на УкраинеЕлена ЛукашДонбассКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
как только стала "экс" сразу мозги появились. Удивительно
8 июня, 10:49
LUKA A
2321002
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