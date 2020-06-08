Экс-министр юстиции Украины оценила шансы Киева вернуть Донбасс

"Это внутренний конфликт при международной поддержке, как с нашей стороны, так и с той стороны. Там русский интерес, тут сидят инструкторы ЕС и США. Но нам нужно про чужой интерес забывать. А для того, чтобы реализовать свой интерес, нужно полностью сменить власть. Эта власть Донбасс не вернет, Донбассу некуда возвращаться, он не вернется в Украину в ее сегодняшнем состоянии никогда: в Украину, где нарушены все права и свободы, где их считают недолюдьми. Власть не делает ничего, чтобы прекратились боевые действия", — заявила Лукаш в эфире телеканала "112 Украина".