Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Минкомсвязь РФ

Министерство предлагает обязать владельцев объектов критической инфраструктуры, к которым относятся и финансовые организации, перейти на преимущественное использование российского программного обеспечения с 2021 года, а оборудования — с 2022 года.

"Считаем, что проект постановления должен быть уточнен, принимая во внимание реальный уровень рисков для разных объектов инфраструктуры, а также потенциальное влияние новых требований на стабильность оказания финансовых услуг. Скорректированные требования также должны вступать в силу не ранее чем через два года после их принятия. Просим Вас принять во внимание указанные аргументы при доработке проекта постановления", - сказано в письме.

Авторы письма пояснили, что не все используемое программное обеспечение имеет российские аналоги. Кредитные организации широко используют программное обеспечение с открытым исходным кодом. Формально оно является иностранным, но распространяется на основе бесплатных лицензий. У такого ПО нет российских аналогов, поскольку у российских разработчиков нет стимулов создавать платные аналоги бесплатного продукта.

"Безусловная обязанность к переходу на российские аналоги создаст разрывы в принятых бизнес-процессах, что напрямую отразится на потребителях финансовых услуг и их доверии к банковскому сектору в целом", - полагают в ассоциации.

Кроме того, в АЭД отмечают, что переход на российское ПО и оборудование повлечет существенные издержки. Кредитные организации будут вынуждены направить значительную долю собственных средств (по некоторым оценкам, до 30% и более) на подобный масштабный переход. Эти расходы включают в себя не только непосредственно лицензии и оборудование, но и обучение сотрудников, расходы на интеграцию. Старое оборудование будет списано, что приведет к балансовым убыткам.