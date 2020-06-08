В Новороссийске прошла первая репетиция парада Победы

"В Новороссийском гарнизоне состоялась первая тренировка парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне... Тренировки проходят на площади перед Морской государственной академией имени Ф.Ф. Ушакова (МГА), возле мемориала "Малая Земля". 24 июня по улице Советов города-героя Новороссийска пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и других силовых ведомств. Всего в этом году в параде Победы примут участие более 1300 военнослужащих, около 10 самолетов и вертолетов, более 25 единиц боевой и специальной техники. Также будет задействовано около пяти кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении.