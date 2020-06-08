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75 лет Великой Победы
2020-06-08T09:51
https://ria.ru/20200608/1572610584.html
В Новороссийске прошла первая репетиция парада Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/106086/94/1060869412_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_8555d01c11d1087fff63a69a92ac83e6.jpg
РИА Новости

В Новороссийске прошла первая репетиция парада Победы

09:51 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске
Мемориальный комплекс Малая земля в Новороссийске
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Мемориальный комплекс "Малая земля" в Новороссийске. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Первая репетиция парада Победы прошла в городе-герое Новороссийске, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В Новороссийском гарнизоне состоялась первая тренировка парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне... Тренировки проходят на площади перед Морской государственной академией имени Ф.Ф. Ушакова (МГА), возле мемориала "Малая Земля". 24 июня по улице Советов города-героя Новороссийска пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и других силовых ведомств. Всего в этом году в параде Победы примут участие более 1300 военнослужащих, около 10 самолетов и вертолетов, более 25 единиц боевой и специальной техники. Также будет задействовано около пяти кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении.
Красная площадь в Москве
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Отмечается, что зрители парада увидят боевые машины десанта БМД-4М, БМД-2КА-У, 120-миллиметровые самоходно-артиллерийские орудия 2С9 "Нона-С", бронетранспортеры БТР-ЗД со стрелками-зенитчиками, вооруженными ПЗРК "Игла", бронеавтомобили "Рысь", 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" на базе МТ-ЛБ.
Командовать парадом будет командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения полковник Андрей Суховецкий, отмечается в релизе.
Танки Т-34 для парада Победы
7 июня, 12:5475 лет Великой Победы
Решение о параде в Нижнем Новгороде примут за неделю до проведения
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)НовороссийскБезопасность
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