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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T09:43
https://ria.ru/20200608/1572610321.html
Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 3151
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 3151

09:43 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 3151, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 3151 случай заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 659 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 449, в Петушинском районе - 421, Александровском районе - 283, Муроме - 289, Ковровском районе - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1198 пациентов, скончались - 30.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПетушинский районВладимирская областьКовровский районАлександровский районОбщество
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