Во Владимирской области число случаев COVID-19 выросло до 3151

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 62 - до 3151, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 3151 случай заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 659 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 449, в Петушинском районе - 421, Александровском районе - 283, Муроме - 289, Ковровском районе - 238.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 1198 пациентов, скончались - 30.
Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф