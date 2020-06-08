В Москве не прекращали вакцинацию детей из-за пандемии

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Вакцинация детей не прекращалась в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Работа по вакцинации не прекращалась. Мы делали прививки всем желающим, но не настаивали, если родители были обеспокоены текущей эпидемиологической ситуацией и сознательно откладывали свой визит в поликлинику", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, проводилась ли вакцинация в период коронавируса.
По её словам, сейчас эпидемия уходит на спад, плановая работа будет возобновляться с полной силой.
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