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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:16
https://ria.ru/20200608/1572610024.html
В Москве не прекращали вакцинацию детей из-за пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/23388/54/233885424_0:144:2238:1403_1036x0_80_0_0_6e524b38aa5d2727b21ebbf9ccab4bcb.jpg
РИА Новости

В Москве не прекращали вакцинацию детей из-за пандемии

09:35 08.06.2020 (обновлено: 11:16 08.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота прививочного кабинета детской поликлиники
Работа прививочного кабинета детской поликлиники
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Работа прививочного кабинета детской поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Вакцинация детей не прекращалась в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"Работа по вакцинации не прекращалась. Мы делали прививки всем желающим, но не настаивали, если родители были обеспокоены текущей эпидемиологической ситуацией и сознательно откладывали свой визит в поликлинику", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, проводилась ли вакцинация в период коронавируса.
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