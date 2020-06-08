В Москве не прекращали вакцинацию детей из-за пандемии

"Работа по вакцинации не прекращалась. Мы делали прививки всем желающим, но не настаивали, если родители были обеспокоены текущей эпидемиологической ситуацией и сознательно откладывали свой визит в поликлинику", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, проводилась ли вакцинация в период коронавируса.